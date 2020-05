Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Kontrolle eines E-Scooters in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Dienstag, 12. Mai 2020, gegen 08:40 Uhr, den Fahrer eines sogenannten E-Scooters.

Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der Straße 'Zwischenbrücken' in Richtung Delmenhorster Straße unterwegs. Dabei fiel er den Beamten auf, weil er einen Gegenstand in der Hand hielt, der einem Joint ähnelte. Beim Anblick des Streifenwagens warf er diesen Gegenstand in die Hunte.

Bei der Kontrolle des 35-jährigen Mannes aus Hamburg wurde zunächst festgestellt, dass für den E-Scooter keine gültige Pflichtversicherung abgeschlossen wurde. Der 35-Jährige zeigte zudem körperliche Auffälligkeiten, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Amphetamine und THC an. Eine Blutprobe musste entnommen werden. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks wurde zudem ein gebrauchsfertiger Joint gefunden.

Gegen den 35-Jährigen wurden Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

