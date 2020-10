Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Randale, Rettungshubschrauber im Einsatz

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw VW Passat beschädigte ein 25-Jähriger am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr einen in der Brunnenstraße abgestellten Ford Transit, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Ebenfalls einige hundert Euro Schaden verursachte eine 24-Jährige, als sie am Dienstagabend gegen 21 Uhr beim Ausparken ihres Pkw Hyundai im Kiefernweg einen Pkw Mazda beschädigte.

Oberkochen: 8000 Euro Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem bereits am Montagmittag zwischen 12 Uhr und 14 Uhr ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Ein 56-Jähriger meldete der Polizei am Dienstag, dass er zur Unfallzeit mit seinem Pkw Nissan auf der B 19 zwischen Oberkochen und Königsbronn von der Straße abkam und die dortigen Leitplanken beschädigte. Der Unfallverursacher konnte wohl keine genauen Angaben zur Unfallörtlichkeit machen. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Abklärungen aufgenommen.

Lauchheim: Durch Verpuffung verletzt

Verbrennungen im Gesicht zog sich ein 67-Jähriger am Dienstagmittag kurz nach 14 Uhr zu, als er mit dem Verbrennen von Altholz und Grünabfällen beschäftigt war. Dabei kam es zu einer Verpuffung, bei der der 67-Jährige verletzt wurde. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen.

Essingen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 70-Jährige am Dienstagmittag verursachte. Kurz nach 12 Uhr beschädigte sie mit ihrem Mercedes Benz einen Pkw Hyundai, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Aalener Straße abgestellt war.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 41-Jähriger seinen Pkw BMW am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Hegelstraße anhalten. Ein 47-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Bopfingen: 1500 Euro Schaden

Rückwärts fuhr eine 28-Jährige am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr mit ihrem Pkw Opel Corsa aus einer Parklücke auf der Nördlinger Straße. Dabei beschädigte sie einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten Pkw BMW Mini und streifte diesen. Die 28-Jährige verursachte einen Sachschaden von rund 1500 Euro.

Ellwangen: Falscher Alarm

Mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften, unterstützt von zwei Rettungswagen rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr in die Rötlenmühle aus, nachdem dort der Brandalarm angeschlagen hat. Glücklicherweise stellte es sich als Fehlalarm heraus.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer gestürzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 39-Jähriger am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann befuhr gegen 16 Uhr mit seinem einen steilen Waldweg zwischen dem Mühlweg und der Heidenheimer Straße. Hierbei stürzte er und konnte sich danach nicht mehr bewegen. Neben dem Rettungsdienst und er Polizei war auch die Bergwacht mit zwei Fahrzeugbesatzungen im Einsatz. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Randale

Mit drei Fahrzeugbesatzungen rückte die Polizei am Dienstagabend in den Sulzbachweg aus. Dort randalierte gegen 22.45 Uhr ein 33 Jahre alter Mann. Er ging mit einem Messer auf einen Mitbewohner los und beschädigte Einrichtungsgegenstände. Der Mitbewohner konnte dem Angriff ausweichen und sich unverletzt in ein Zimmer retten. Der mit über zwei Promille stark alkoholisierte 33-Jährige wurde zur Störungsbeseitigung sowie Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Zeitgleich war die Polizei An der Oberen Halde im Einsatz. Dort hatten mehrere Personen reichlich Alkohol konsumiert und gerieten in Streit. Es kam seitens einer 22-Jährigen zur Schubserei, wodurch sie zwei Personen leicht verletzte.

Bereits gegen 20.30 Uhr musste die Polizei mit zwei Besatzungen in die Lindenhofstraße ausrücken. Dort randalierte ein 25-Jähriger und schlug um sich. Der im psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann wurde nach ärztlicher Vorstellung in eine Fachklinik eingeliefert.

