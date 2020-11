Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (412/2020) Unfallflucht auf der B 446 zwischen Reyershausen und Billingshausen

GöttingenGöttingen (ots)

Flecken Bovenden, Bundesstraße 446, zwischen den Ortschaften Reyershausen und Billingshausen Freitag, 6. November 2020, gegen 19.00 Uhr

BOVENDEN (mb) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 446 zwischen Reyershausen und Billingshausen (Flecken Bovenden) ist die Polizei auf der Suche nach dem Unfallverursacher.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr Freitagabend (06.11.2020) gegen 19.00 Uhr eine 28-Jährige mit ihrem VW Golf aus Reyershausen kommend in Richtung Billingshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein ihr entgegenkommender Pkw auf die Gegenfahrbahn, sodass die VW-Fahrerin nach rechts ausweichen musste und in der Folge in den angrenzenden Straßengraben fuhr. Angaben zur Schadenshöhe liegen bislang noch nicht vor. Die 28-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Sie wurde von einer eingesetzten Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch erstversorgt. Während der Bergung des Fahrzeuges musste die Fahrbahn beidseitig gesperrt werden.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte jedoch seine Fahrt nach dem Zwischenfall unbeirrt in Richtung Reyershausen fort.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2215 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

