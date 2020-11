Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (410/2020) Beim Geldwechseln betrogen - Falscher Altkleidersammler erbeutet 500 Euro in Geismar

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar, Saalfelder Straße Montag, 9. November 2020, gegen 14.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein falscher Altkleidersammler hat am Montagnachmittag (09.11.20) im Göttinger Stadtteil Geismar bei einem sog. Wechselfallenbetrug mehrere hundert Euro erbeutet. Der ca. 170 cm große Unbekannte klingelte gegen 14.10 Uhr bei einer Frau in der Saalfelder Straße und gab vor, Altkleider zu sammeln. Die Göttingerin ließ den Mann daraufhin in die Wohnung. Im Laufe der Begutachtung der Kleidungsstücke fragte der Betrüger dann, ob sie ihm 500 Euro in kleinere Scheine wechseln könne, da er für die Sachen 150 Euro bezahlen wolle. Währenddessen lenkte er die Frau immer wieder auf unterschiedliche Weise derart ab, dass sie schließlich nicht bemerkte, dass der Täter das Wechselgeld an sich nahm, ihr den 500 Euro Schein im Gegenzug aber gar nicht gab. Der Betrüger entkam in unbekannte Richtung.

Beschreibung: Ca. 170 cm groß, ca. Anfang 40, gepflegtes Aussehen, schlank, drei-Tage-Bart, kurz rasiertes, dunkles Haar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

