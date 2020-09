Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200911 - 0930 Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 10. September 2020, gegen 16.05 Uhr, befuhren ein Pkw und zwei Lkw in dieser Reihenfolge die BAB 5 auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Darmstadt. Kurz vor dem Autobahnkreuz Bad Homburg staute sich der Verkehr zurück, sodass der 45-jährige Fahrer des Pkw bis zum Stillstand abbremsen musste. Auch der 38-jährige Fahrer des nachfolgenden Lkw bremste sein Fahrzeug ab. Dem 49-jährigen Fahrer eines Kippers gelang dies jedoch nicht mehr und er prallte in das Heck des vor ihm stehenden Lkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles auf den Pkw geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 47.000 EUR beziffern. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise nur die 39-jährige Beifahrerin in dem Pkw leicht verletzt.

