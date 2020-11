Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-GÖ: (408/2020) Großbrand in Hann. Münden - Sonderkommission für Ermittlungen zur Brandursache eingerichtet

GöttingenGöttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (jk) - Noch immer ist unklar, was das Feuer in einem Geschäftshaus in der Hann. Mündener Rosenstraße und den nachfolgenden verheerenden Großbrand ausgelöst hat (wir berichteten). Für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurde beim Polizeikommissariat Hann. Münden eine Sonderkommission eingerichtet.

Ein hinzugezogener Experte der Brandursachenkommission des Landeskriminalamtes Hannover verschaffte sich außerdem am Montagvormittag (09.11.20) vor Ort einen ersten Überblick. Ein Betreten der Brandstelle für weitergehende Untersuchungen war allerdings noch nicht möglich. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es aber nach wie vor nicht.

Straßensperrungen aufgehoben

Die Kirchstraße ist mittlerweile wieder komplett freigegeben. In der Rosenstraße bleibt der Bereich in Höhe der beschlagnahmten Brandstelle weiter abgesperrt. Fußgänger können dort aber seit dem Nachmittag passieren.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

