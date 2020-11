Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (406/2020) Erstmeldung zu Feuer in Hann. Mündener Altstadt - Mehrere Fachwerkhäuser betroffen, Brandursache noch unklar, Löscharbeiten dauern an

GöttingenGöttingen (ots)

Hann. Münden, Rosenstraße Freitag, 6. November 2020, gegen 19.35 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - In einem Geschäftshaus in der Altstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Freitagabend (06.11.20) gegen 19.35 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen in der Folge auf mehrere benachbarte Fachwerkhäuser über. Die betroffenen Gebäude wurden evakuiert.

Der Bereich um den Brandort ist derzeit weiträumig abgesperrt. Detaillierte Informationen zum genauen Ausmaß oder zur verletzten Personen liegen zur Stunde noch nicht vor. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Löscheinsatz.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell