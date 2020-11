Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (404/2020) Schüler auf Weg zur Schule von Jugendlichen angegriffen und bedroht - Polizei nimmt Tatverdächtige fest, U-Haftbefehle erlassen

GöttingenGöttingen (ots)

Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Parkstraße Mittwoch, 4. November 2020, gegen 13.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Weil sie zwei 18-jährige Schüler auf dem Weg zur Schule mit einem Messer bedroht und getreten haben, nachdem die Herausgabe von Bargeld verneint wurde, hat die Polizei Hann. Münden ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes gegen drei 17 Jahre alte Jugendliche eingeleitet. Alle drei haben ihren Wohnsitz in Hann. Münden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Übergriff am Mittwochmittag (04.11.2020) gegen 13.30 Uhr in der Parkstraße in Hann. Münden. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam, weshalb die Täter von ihren Opfern abließen und ohne Beute in Richtung der Straße "Am Plan" flüchteten, wo sie im Rahmen der eingeleiteten Fahndung von der Polizei ergriffen und vorläufig festgenommen werden konnten.

Für die jungen Männer ging es zunächst zur Polizeidienststelle. Sie wurden am Donnerstag (05.11.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Hann. Münden vorgeführt. Dieser erließ gegen zwei von ihnen U-Haftbefehle wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Die beiden mutmaßlichen Räuber wurden im Anschluss getrennt voneinander in die JA Hameln gebracht. Der dritte von ihnen wurde nach der Vorführung aus dem behördlichen Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen gegen die Jugendlichen laufen indes weiter. So prüfen die Ermittler derzeit insbesondere die Frage, ob das Tätergespann für weitere Straftaten in Betracht kommt.

