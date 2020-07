Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Kirche

Koblenz (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Sonntag, 19.07.2020, in das Pfarrhaus sowie in die St. Laurentius-Kirche in Koblenz, Koblenzer Straße 16, einzubrechen. Dies versuchten die rückwärtige Terrassentür des Pfarrhauses einzuschlagen, was allerdings misslang. Weiterhin wurde die Tür des Gartenschuppens aufgehebelt und ein Fenster an der Kirche selbst eingeschlagen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keinerlei Gegenstände gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

