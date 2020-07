Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperverletzung, Widerstand, Beleidigung

Koblenz (ots)

Am 19.07.2020, gegen 00:02 Uhr, wurde in der Hohenzollernstraße, vor der Christuskirche, eine Schlägerei gemeldet. Ein 25jähriger Mann aus Bonn geriet, aus bislang noch unbekanntem Grund, mit einer Gruppe Frauen in Streit, so dass ein Pkw-Fahrer anhielt und fragte, ob alles in Ordnung sei. Hierauf trat der Mann die Beifahrerscheibe mit einem Fußtritt ein, zerriss dem Beifahrer im Pkw die Oberbekleidung und schlug diesem ins Gesicht. Der Fahrer stieg daraufhin aus dem Pkw aus und rang den Angreifer zu Boden. Hierbei erhielt der Pkw-Fahrer von dem Angreifer Schläge auf Gesicht und Brust. Dieser flüchtete anschließend bis in die Stresemannstraße, wurde dort aber von Kräften der Polizei gestellt. Die Taten vor der Christuskirche wurden durch eine Vielzahl unbeteiligter Zeugen beobachtet. Der alkoholisierte Beschuldigte zeigte sich im weiteren Verlauf hochaggressiv, beleidigte die Beamten fortlaufend und leistete bei seiner Ingewahrsamnahme Widerstand. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete eine Blutprobe an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

- Führungszentrale -

Marita Simon, EPHK'in



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell