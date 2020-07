Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unruhige Nacht

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Sonntag gab es zwischen 22.00 und 05.00 Uhr insgesamt 15 Polizeieinsätze wegen Ruhestörungen, vorwiegend in der Innenstadt. In den meisten Fällen konnte die Ruhe durch ermahnende Worte wieder hergestellt werden.

