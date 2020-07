Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, entwendeten drei Tatverdächtige aus einem Kellerabteil eines Wohnanwesens in der Schwetzinger Straße zwei Fahrräder und wurden beim Verlassen des Anwesens von den beiden Besitzern gestellt. Während zwei der Tatverdächtigen von der Örtlichkeit flüchteten, blieb ein 38-jähriger Mann zurück und wurde der Polizei überstellt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd bezüglich der flüchtigen Personen dauern an.

