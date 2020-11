Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (401/2020) Zwei Männer in Hann. Münden von Jugendlichen überfallen

GöttingenGöttingen (ots)

Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Wilhelmshäuser Straße und Markt Montag, 02. November 2020, 19.50 Uhr und 20.15 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Zwei 17-Jährige haben am Montagabend (02.11.2020) ihr Unwesen in Hann. Münden getrieben und zwei Männer angegriffen. Beide wurden bei den Übergriffen leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprachen die beiden Jugendlichen zunächst gegen 19.50 Uhr einen 33 Jahre alten Mann in der Wilhelmshäuser Straße an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als der Mann dieser Aufforderung nicht nachkam, schlugen und traten die Täter auf ihn ein. Hierbei benutzten sie auch einen Schlagstock. In der Folge stahlen sie ihrem Opfer 100 Euro Bargeld und entfernten sich über die Pionierbrücke in Richtung Innenstadt.

Nur kurze Zeit später, gegen 20.15 Uhr, wurde ein weiterer Fußgänger Opfer der Jugendlichen: am Markt verlangten sie von einem 50 Jahre alten Mann erneut Bargeld und schlugen und traten auch auf ihn ein. Vermutlich nur durch das beherzte Eingreifen anderer Passanten ließen die Täter von dem 50-Jährigen ab und flüchteten ohne Beute.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die 17-Jährigen an der B 80 angetroffen werden. Für die jungen Männer, die in Hann. Münden wohnen, ging es dann zur Polizeidienststelle. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden entlassen bzw. an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

