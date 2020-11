Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (399/2020) Trotz Gegenverkehr überholt - Polizei sucht Zeugen

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Nikolausberger Weg / Am Klausberge Donnerstag, 22. Oktober 2020, gegen 17.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Bereits am vorletzten Donnerstag (22.10.2020) kam es im Göttinger Nikolausberger Weg zu einem Unfall. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ersten Informationen zufolge befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit einem weißen Renault Trafic den Nikolausberger Weg in Richtung der Straße Kreuzbergring. An einer verengten Fahrbahnstelle, im Bereich einer Kurve, überholte er mehrere Fahrzeuge und übersah hierbei die entgegenkommende 41-jährige Fahrerin eines Opel Corsa, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.200 Euro.

Die Polizei Göttingen bittet mögliche Zeugen, insbesondere die Fahrzeugführer, die von dem Kleintransporter überholt wurden, sich unter Telefon 0551/491-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell