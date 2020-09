Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aktion Ablenkung im Straßenverkehr- Kontrollen im Kreisgebiet

Kreis Herford (ots)

(sls) Am Mittwoch (16.9) beteiligte sich die Polizei Herford an der landesweiten Kontrollaktion zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Im Rahmen dieser Verkehrskontrollen wurde durch die Polizeibeamten das Augenmerk auf die verbotene Nutzung von elektronischen Geräten gelegt. Telefonieren, Simsen und auch das Schreiben von Texten während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko ganz erheblich. Nicht nur das der Fahrzeugführer selbst abgelenkt ist, er gefährdet damit auch andere Verkehrsteilnehmer. Um Verkehrsteilnehmer auf diese Gefahren nochmals hinzuweisen kontrollierten die Polizeibeamten den Straßenverkehr von morgens bis in den Abendstunden im gesamten Kreisgebiet. Schwerpunktkontrollen wurden in der Herforder Innenstadt, sowie an verschiedenen größeren Straßen in Löhne, Vlotho, Bünde, Hiddenhausen und Enger durchgeführt. Neben diversen Handyverstößen (36) wurden im Laufe des Tages bei der Kontrolle von ca. 100 Fahrzeugen noch 38 Verstöße der Anschnallpflicht festgestellt und vier Anzeigen wegen anderer Verkehrsdelikte gefertigt. Die Polizei Herford behält nicht nur am heutigen Aktionstag das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern im Kreisgebiet im Blick, sondern wird auch zukünftig schwerpunktmäßig weitere Kontrollen zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" durchführen.

