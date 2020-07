Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Abgelenkt - EC-Karte entwendet

Ludwigshafen (ots)

Eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann entwendeten bereits am Samstag (11.07.2020) die EC-Karte einer 63-Jährigen und wurden dabei ertappt. Die 63-Jährige betrat gegen 10.30 Uhr die Bankfiliale einer Bank in der Bismarckstraße, um sich Geld am Automaten abzuheben. Zur gleichen Zeit betraten eine Frau und ein Mann den Automatenraum. Die Frau sprach die 63-Jährige an und verwickelte diese in ein Gespräch. Der Mann nutzte die Gelegenheit aus und entnahm die EC-Karte aus dem Automatenschlitz und steckte diese in den danebenstehenden Automaten. Die 63-Jährige bemerkte jedoch den Täuschungsversuch und stellte die Täter zur Rede. Der Mann gab daraufhin die Karte zurück und rannte mit der Frau davon. Beide waren circa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Der Mann war schlank und hatte dunkle Augen. Seine Komplizin war kräftig und hatte lange schwarze Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell