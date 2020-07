Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Mit einer Axt und einer Gaspistole bedrohten sich am Montag (13.07.2020) zwei Nachbarn in der Hugenottenstraße. Gegen 8 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 52 und 55 Jahren, beide Nachbarn, in einen Streit. Da der 52-Jährige eine Axt und der 55-Jährige plötzlich eine Pistole in den Händen hielten, wurde die Polizei verständigt. Beide Streithähne hatten sich beim Eintreffen wieder beruhigt. Die Axt und die Gaspistole wurden sichergestellt. Gegen beide Männer wurde eine Anzeige wegen Bedrohung erstattet.

