Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vermeintlich gestohlene Kennzeichen aufgetaucht - Allgemeine Verkehrskontrolle in Bünde

Bünde (ots)

(jd) Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde heute, um 3.50 Uhr, ein Pkw mit seinen zwei Insassen auf der Osnabrücker Straße angehalten. Im Zuge dessen wurden die amtlichen Kennzeichen des Fahrzeugs kontrolliert. Die Beamten stellten dabei fest, dass die Kennzeichen bei einem vorherigen Diebstahls entwendet wurden. Der 24-jährige Fahrzeugführer gab daraufhin an, er habe sich das Auto am Vortrag von einem Bekannten geliehen, der es wiederum erst am selben Tag gekauft hätte. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und untersagten dem 24-Jährigen die Weiterfahrt. Die Ermittlungen dauern an.

