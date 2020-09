Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stößt Fußgänger zu Boden - 84-Jähriger verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein bisher unbekannter Radfahrer hat einen 84-jährigen Mann aus Herford in ein Gebüsch gestoßen und ist anschließend geflüchtet. Der Herforder war am Mittwoch (16.9.), gegen 14.55 Uhr, mit seiner Frau auf dem Fußweg zwischen Mönchstraße und Fauler Steg unterwegs, als den beiden ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Radfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen kam. Der Mann bat daraufhin den bisher Unbekannten auf dem Gehweg von seinem Rad abzusteigen. Dies tat der Radfahrer kurzfristig und stieß den 84-Jährigen unvermittelt in Richtung eines Gebüschs. Durch die Wucht des Schlages stürzte der 84-Jährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer flüchtete über die Straße Fauler Steg in die Clarenstraße. Er hat eine stämmige Figur und trug zum Tatzeitpunkt eine Sonnenbrille, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Dreiviertelhose. Sein Fahrrad wird als älteres Modell beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Radfahrer machen können, sich beim Kriminalkommissariat Herford unter 05221/8880 zu melden.

