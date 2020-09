Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoße auf der Laarer Straße - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Herford (ots)

(jd) Gestern (15.9.) um 14.00 Uhr fuhr eine 59-jährige Hiddenhauserin mit ihrem Toyota auf der Zeppelinstraße in Richtung Laarer Straße. Diese wollte sie überqueren, um ihre Fahrt auf der Straße Am Freistuhl fortzusetzen. Zur selben Zeit fuhr ein 39-jähriger Mann aus Hiddenhausen auf der Laarer Straße in Fahrtrichtung Zeppelinstraße. Als die Hiddenhauserin auf die Laarer Straße fuhr, kollidierte sie mit dem von rechts kommenden Mercedes Sprinter des 39-Jährigen. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Zwei herbeigerufene Rettungswagen versorgten die beiden Unfallbeteiligten und brachten sie zur weiteren Behandlung in nahegelegene Kliniken. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro.

