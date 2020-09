Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verletzter bei Zusammenstoß von Fahrrädern - Unfallbeteiligter wird gesucht

Vlotho (ots)

(jd) Am Montag (14.9.) fuhr ein 32-jähriger Vlothoer mit seinem Pedelec gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg der Mindener Straße in Richtung Innenstadt. Direkt auf der Weserbrücke kam dem Vlothoer ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache, stießen beide Radfahrer auf dem Radweg zusammen. Beide Männer stürzten daraufhin und der 32-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Beteiligten einigten sich zunächst an der Unfallstelle, ohne Personalien auszutauschen und setzten ihre Fahrt fort. Da durch den Zusammenstoß augenscheinlich Personen verletzt wurden und auch Sachschaden an den Fahrrädern entstand, bittet die Polizei den weiteren Unfallbeteiligten oder Zeugen sich zu melden: Entweder telefonisch unter 05221/8880 oder auf einer der Polizeiwachen vor Ort.

