Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 79-Jähriger Rollerfahrer verletzt - Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße

Bild-Infos

Download

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 79-jähriger Mann aus Bünde fuhr nach bisherigen Ermittlungen an der Unfallstelle am Dienstag (15.9.) um 14.00 Uhr mit seinem Roller auf der Osnabrücker Straße in Richtung Bünde. Gleichzeitig kam ein 59-jähriger Rödinghauser mit seinem Pkw von der Autobahn 30 in Fahrtrichtung Osnabrück und bog nach rechts auf die Osnabrücker Straße ab. Dort kam es wenig später aus bisher nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Bünder. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er stationär zur Behandlung aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Am Auto und am Roller entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell