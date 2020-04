Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gegen Zaun gefahren und geflüchtet

Celle (ots)

Am vergangenen Montag (20.04.2020) kam es zu einer Unfallflucht in der Straße "Rütherbahn".

Dabei wurde ein Holzzaun im Drosselweg beschädigt.

Als Verursacher könnte ein 40-Tonner-LKW mit grauer Zugmaschine und Sattelauflieger mit gelber Plane in Frage kommen, der am Vormittag aus dem Drosselweg in die Straße Rütherbahn nach rechts abbiegen wollte und aufgrund der Enge mehrmals rangieren musste.

Der Fahrzeugführer (männlich, ca. 40 Jahre, ca. 1,76 m groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare) hatte sich durch eine zweite Person einweisen lassen, um letztlich wieder über den Drosselweg in Richtung Hermannsburger Straße davonzufahren.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bergen entgegen unter 05051/47166-0 oder -163.

