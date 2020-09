Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch auf Firmengelände - Unbekannte stehlen unter anderem Bargeld

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Dienstag (15.9.) löste gegen 23.30 Uhr der Alarm einer Firma an der Carl-Zeiss-Straße in Kirchlengern aus. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte daraufhin Spanngurte an dem Eingangstor des Firmengeländes und alarmierte die Polizei. Die hinzugezogenen Beamten entdeckten auf der Rückseite des Gebäudes mehrere eingeschlagene Fensterscheiben sowie davor rückwärts parkend einen weißen Sprinter, der zum Fuhrpark des Unternehmens gehört. Dieser steht normalerweise auf einer dafür vorgesehenen Parkfläche. In dem Sprinter lagen weitere gelbe Spanngurte. Der oder die bisher unbekannten Täter haben offensichtlich mehrere Schränke in den Büroräumen des Firmengebäudes durchsucht und dort den Schlüssel des Sprinters an sich genommen. Zudem wurden zwei Geldkassetten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. In wie weit es noch zu weiteren Diebesgut kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

