Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß beim Linksabbiegen

DürenDüren (ots)

Eine Autofahrerin wurde am Montagmorgen verletzt, als ihr Wagen mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Dessen Fahrerin hatte beim Linksabbiegen nicht auf den bevorrechtigen Gegenverkehr geachtet.

Die Kollision ereignete sich gegen 07:45 Uhr. Eine 18 Jahre alte Frau aus Düren befuhr zu diesem Zeitpunkt die Römerstraße aus Richtung Frankenstraße kommend. Sie beabsichtigte, an der Kreuzung mit der Euskirchener Straße nach links auf diese in Fahrtrichtung Innenstadt abzubiegen. Als die Ampel auf "Grünlicht" umsprang und die vor ihr wartenden Fahrzeuge losgefahren waren, setzte sie sich ebenfalls in Bewegung und bog ab. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 53-jährigen Dürenerin, die ihr aus Richtung der gegenüberliegenden Römerstraße entgegenkam und ihre Fahrt geradeaus in Richtung Frankenstraße fortsetzen wollte.

Bei dem Unfall wurden beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie anschließend abgeschleppt werden mussten. Während die 18-Jährige unverletzt blieb, wurde die andere Unfallbeteiligte verletzt, weshalb sie noch vor Ort medizinisch versorgt und später mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Warum es zu der Kollision kam, konnten sich beide Autofahrerinnen nicht erklären. Sie gaben an, das jeweils andere Fahrzeug nicht wahrgenommen zu haben. Der Jüngeren wird nun im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige die fahrlässige Körperverletzung der Älteren zum Vorwurf gemacht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf geschätzte 10000 Euro.

