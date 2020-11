Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Richtig reagiert bei falschem Polizeibeamten und Gewinnspielversprechen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Ein angeblicher Polizeibeamter rief am 18.11.2020, 10:00 Uhr, eine 64-Jährige an. Er teilte ihr mit, dass sich ihr Sohn in Untersuchungshaft befände, da er ein Kind an einem Zebrastreifen angefahren hätte. Die Frau reagierte richtig und ging nicht auf den Anrufer ein, so dass das Gespräch beendet wurde. Zu einer Geldforderung kam es deshalb nicht mehr.

Am 19.11.2020, 9:45 Uhr, meldete sich eine Frau bei einem 92-Jährigen telefonisch und gab an, dass er 49.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Um den Gewinn einstreichen zu können, müsste er zuvor lediglich Prepaid-Karten im Wert von 500 Euro kaufen. Der über die Betrugsmasche informierte 92-Jährige beendete das Gespräch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell