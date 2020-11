Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer unter Drogeneinfluss

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am 19.11.2020, um 12:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen Autofahrer in der Mannheimer Straße. Der Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis, was ein Schnelltest bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

