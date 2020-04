POL-RT: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrand, Gartenhausaufbruch, Dachstuhlbrand, Schuppenbrand, Bombendrohung, Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Reutlingen

Alkoholisiert mit Fahrzeug überschlagen

Augenscheinlich ohne Verletzungen hat ein 43-Jähriger am Samstagabend den Überschlag seines Pkw überstanden. Der Mann war mit seinem Hyundai I30 gegen 21.15 Uhr innerorts auf der Bundesstraße 28 in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Auf der Abschleifung zur Gustav-Schwab-Straße kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine dortige Leitplanke, überschlug sich und kam in Folge auf dem Dach liegend zum Stillstand. Glücklicherweise konnte der 43-jährige Lenker sein Fahrzeug selbstständig, noch vor Eintreffen der Rettungskräfte, verlassen. Bei der folgenden Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von weit über 1,5 Promille, weshalb der 43-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein noch vor Ort abgeben musste. An seinem Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden sein, der Sachschaden an der Leitplanke beträgt circa 1.000 Euro.

Reutlingen (RT): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte der Grund für einen Fahrzeugbrand am Samstagabend in der Kaiserstraße gewesen sein. Eine 28-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Renault Megane auf der Kaiserstraße Höhe der Urbanstraße unterwegs, als sie Rauchgeruch bemerkte und geistesgegenwärtig ihren Pkw stoppte und ausstieg. Ihr Fahrzeug, welches kurze Zeit später in Vollbrand stand, konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Fahrerin blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro.

Bad-Urach (RT): Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Eine 67-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Die Frau beabsichtigte mit ihrer Suzuki gegen 15.20 Uhr von einem Parkplatz entlang der Bundesstraße 28 bei Hengen auf diese einzufahren. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte nach medizinischer Erstversorgung in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr auf der B 28 zeitweise abgeleitet werden. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle eingesetzt. Der Sachschaden am Kraftrad beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Lenningen (ES): Biker kollidiert mit Gegenverkehr

Schwer verletzt wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag auf der Grabenstetter Steige. Der Kradfahrer befuhr gegen 17.50 Uhr mit seiner Husqvarna die Landesstraße 1211 von Grabenstetten aus talwärts in Richtung Lenningen, als er in einer Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenspur geriet. Zeitgleich befuhr ein 42-jähriger mit seinem VW T5 mit angehängten Wohnwagen die Steige aufwärts. Der 19-jährige Kradfahrer streifte zunächst das Zugfahrzeug und kollidierte im Anschluss mit dem Wohnwagen. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass er von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 42-jährige Lenker des Gespanns sowie sein siebenjähriger Sohn, welcher sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf circa 11.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Grabenstetter Steige bis 19.45 Uhr gesperrt werden.

Reutlingen (TÜ): Tödlicher Arbeitsunfall

Ein schwerer Arbeitsunfall, bei welchem ein 46 Jahre alter Arbeiter tödlich verunglückte, hat sich am Samstagnachmittag in der Carl-Zeiss-Straße ereignet. Der 46-Jährige führte zusammen mit zwei weiteren Männern Sanierungsarbeiten an einem Wohngebäude durch. Beim Begehen des Flachdaches brach ein Teil der Eternitbedachung und er stürzte circa 8 Meter in die Tiefe. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In mehrere Gartenhäuser eingebrochen

Im Zeitraum von Karfreitag, 19.00 Uhr bis Karsamstag, 09.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Kleingartenanlage Oberaichen mehrere Gartenhäuser aufzubrechen. Zu zwei Gartenhäusern konnte er sich Zutritt verschaffen und entwendete hierbei Utensilien zur Gartenarbeit und mehrere Flaschen Alkohol. Wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Rottenburg-Bieringen (TÜ): Schachtdeckel ausgehoben und Feuer gelegt (Zeugenaufruf)

Am frühen Sonntagmorgen hat vermutlich ein und derselbe Täter zunächst drei Schachtdeckel am Fahrbahnrand ausgehoben, bevor er anschließend noch zwei Brände legte. Gegen 00.50 Uhr wurden der Polizei zunächst drei ausgehobene Schachtdeckel im Bereich der Starzacher Straße gemeldet, durch welche es zum Glück zu keinem schädigenden Ereignis kam. Nachdem die Polizeibeamten die Schachtdeckel wieder eingesetzt hatten, erfolgten gegen 02.00 Uhr die Mitteilungen über den Brand eines Gartenzauns vor einem Wohnhaus in der Grabenstraße sowie über den Brand eines auf einem Parkplatz in der Allmandstraße geparkten Lkw-Anhängers. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr Rottenburg, welche mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften tätig war, rasch gelöscht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Schaden am Lkw-Anhänger und dessen Ladung beträgt nach ersten Schätzungen circa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 07472/98010 um Hinweise zum Täter.

Dußlingen (TÜ): E-Bike Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

In Dußlingen hat sich am Samstagnachmittag ein schweres Sturzgeschehen ereignet. Eine 27-jährige E-Bike Fahrerin befuhr gegen 14.15 Uhr ohne Helm den leicht abschüssigen Lachenweg in Richtung Dußlingen. Dabei stürzte sie aus bislang unbekannter Ursache und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen nach Tübingen in eine Klink verbracht.

Tübingen-Pfrondorf (TÜ): Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

In Tübingen-Pfrondorf ist am Samstagmittag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte nach der Alarmierung gegen 18.30 Uhr an der Brandörtlichkeit eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude vor Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt verlassen. Aufgrund einer auf dem Dach montierten Photovoltaikanlage gestaltete sich die Brandbekämpfung für die Feuerwehr schwierig. Dennoch konnten durch die raschen Löschmaßnahmen ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindert werden. Das Mehrfamilienhaus wurde infolge der Brandgeschehens schwer in Mittleidenschaft gezogen und ist bis auf weiteres unbewohnbar. Alle Bewohner des Gebäudes kamen vorübergehend bei Bekannten unter. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr Tübingen mit 14 Fahrzeuge und 72 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich nach derzeitigem Stand auf circa 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Mössingen (TÜ): Störung des öffentlichen Friedens durch Bombendrohung

Nach einer telefonischen Bombendrohung zum Nachteil eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße, die am Samstagmittag, gegen 11.25 Uhr, bei der Telekom Deutschland GmbH eingegangen ist, ermittelt die Polizei gegen den noch unbekannten Anrufer wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes leitete die Polizei sofort die entsprechenden Überprüfungsmaßnahmen ein. Der betroffene Einkaufsmarkt wurde geräumt und nachdem keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden wurden gegen 12 Uhr wieder für den Kundenverkehr freigegeben.

Bitz (ZAK): Unfallflucht mit leichtverletztem Motorradfahrer (Zeugenaufruf)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, im Einmündungsbereich der Ebinger Straße/Blücherstraße gekommen. Ein bislang unbekannter Lenker eines weißen Kleinwagens mit schwarzer Folierung unterhalb der Zierleiste fuhr von einem Firmen-Parkplatz auf die Ebinger Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines auf der Ebinger Straße fahrenden Mercedes. Die 29-jährige Lenkerin des Mercedes konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem weißen Kleinwagen verhindern. Ein nachfolgender 20-jähriger Motorradfahrer musste mit seiner Aprilia ebenfalls stark abbremsen und kam hierbei zu Fall. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Kleinwagen anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Sturz auf die Fahrbahn zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07432/9550 beim Polizeirevier Albstadt zu melden.

Hechingen-Beuren (ZAK): Brandstiftung an Schuppen

Zum Brand eines landwirtschaftlich genutzten Schuppens ist es am Samstagmorgen im Bereich Grundwiese gekommen. Die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei wurden gegen 07.00 Uhr über den Brand eines größeren Schuppens informiert. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehren Hechingen und Beuren, welche mit 9 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte nicht verhindert werden, dass der Schuppen nahezu vollständig ausbrannte. Am Schuppen und den darin gelagerten Gegenständen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf.

