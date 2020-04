Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Randalierer, Einbruch, Verkehrsunfall u.a.

Reutlingen (ots)

Person leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Zu Beleidigungen und Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte kam es am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, am Willy-Brandt-Platz in Reutlingen während Kontrollmaßnahmen bezüglich der Corona Verordnung. Im Rahmen einer Kontrolle einer Personengruppe sollten die Personalien eines 29-jährigen Mannes festgestellt werden, welcher offensichtlich auch unter Alkoholeinwirkung stand. Der junge Mann fing jedoch sofort an, die Beamten zuerst verbal und anschließend noch mittels Handzeichen, in Form des erhobenen Mittelfingers, zu beleidigen. Als er sich danach noch sein T-Shirt auszog, eine drohende Haltung einnahm und sich weiter unkooperativ verhielt, musste er in Gewahrsam genommen werden. Da sich der junge Mann weiter sperrte, wurden ihm Handschließen angelegt und zum Polizeirevier Reutlingen verbracht, wo er über Nacht in Gewahrsam verblieb.

Denkendorf (ES): Radfahrerin wird bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 35-jähriger Lenker eines Peugeot befuhr am Karfreitag gegen 16:35 Uhr, die L1204 von Denkendorf kommend in Richtung Neuhausen auf den Fildern. Kurz vor dem Erlachsee übersah der Peugeot-Lenker eine ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand fahrende 51-jährige Rennradfahrerin und erfasst diese mit der Fahrzeugfront. Durch die Wucht des Aufpralles stürzte die Radlenkerin zu Boden und blieb dort schwerverletzt liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die 51-jährige Radlenkerin mittels einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Spezialklinik nach Stuttgart geflogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Ein vorläufiger Test ergab über 1,5 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und der Pkw Peugeot sichergestellt. Zur Klärung des genauen Sachverhaltes wurden in die weiteren Ermittlungen ein Sachverständiger eingeschaltet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Fahrbahn war zur Landung des Rettungshubschraubers sowie zur Unfallaufnahme bis gegen 20:00 Uhr komplett gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtig-ungen.

Nürtingen (ES): In Vereinsheime eingebrochen und hohen Sachschaden angerichtet (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum von Donnerstag, 15:00 Uhr bis Karfreitag, 09:30 Uhr, suchten bislang unbekannte Täter im Ortsteil Reudern zwei Vereinsheime auf. Vom Sport- und Tennisheim wurden jeweils die Eingangstüren aufgebrochen. Aus beiden Objekten wurde umfangreiches Inventar sowie ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Spurensicherung übernommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Da es sich bei dem Diebesgut teilweise um sehr sperrige Gegenstände handelt, müssen die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug oder einem Van verwendet haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem benutzten Fahrzeug machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen.

Hochdorf (ES): Unfall verursacht und im Anschluss abgehauen (Zeugenaufruf)

Am Freitagmittag kurz nach 12:00 Uhr, befuhr ein weißfarbener Mercedes-Benz Sprinter mit Ladefläche und blauer Plane die Weinbergstraße in Richtung Ziegelhof. Aufgrund einer Engstelle musste der Lenker des Sprinters kurzzeitig warten. Beim Anfahren beschädigte der bislang unbekannte Fahrzeuglenker einen geparkten grauen Pkw Opel Astra und entfernte sich im Anschluss mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ziegelhof. Von dem Kennzeichen sind lediglich die Buchstabenkombinationen OG oder OP bekannt. Vermutlich handelte es sich um eine polnische Zulassung. Der Sachschaden an dem geparkten Opel Astra beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder zu dem Kennzeichen geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07021/501-0 mit dem Polizeirevier Kirchheim/T. in Verbindung zu setzen.

Esslingen: Bei Personenkontrolle Polizeibeamte auf Übelste beleidigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung im räumlichen Umfeld vom Bahnhof Esslingen zwei weibliche Personen, welche zuvor Mülltonnen auf die Fahrbahn warfen. Die 22-jährige alkoholisierte thailändische Person verweigerte zunächst die Angaben ihrer Personalien und filmte die eingesetzten Beamten. Nachdem dies zunächst unterbunden werden konnte, beleidigte die 22-Jährige die Beamten mit hier nicht näher zitierfähigen Worte auf das Übelste und versuchte wieder an ihr Smartphone zu gelangen, welches jedoch durch die Beamten verhindert werden konnte. Daraufhin holte die 22-Jährige aus und versuchte gezielt auf den Kopf eines Beamten zu schlagen. Die 22-Jährige wurde zur weiteren Abklärung zur Dienststelle verbracht. Nachdem sich die betrunkene 22-Jährige wieder beruhigt hatte, wurde diese wieder aus den Räumlichkeiten der Dienststelle entlassen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sich die 22-Jährige wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.

Rottenburg (TÜ): Reifen zerstochen (Zeugenaufruf)

Bereits in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag wurde bei einem braunen VW Passat in der Hefelestraße ein Reifen aufgeschlitzt. Im gleichen Zeitraum wurden in der Konrad-Adenauer-Straße an einem Mercedes Viano ebenfalls drei Reifen zerstochen. Ob es sich um den gleichen bislang unbekannten Täter handelt, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottenburg unter der Rufnummer: 0747298010 in Verbindung zu setzen.

Tübingen (TÜ): Alkoholisierter Störer beleidigt Polizeibeamten

Weil ein 48-jähriger, stark alkoholisierter Hausmitbewohner im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Ammergasse, am Freitagabend gegen 20.50 Uhr, lautstark umherschrie und aggressiv auftrat, riefen Nachbarn die Polizei. Eine Streife konnte den Störer in seiner Wohnung antreffen. Im Rahmen des klärenden Gespräches an der Wohnungstür verhielt sich der 48-Jährige auch gegenüber den Beamten zusehends aggressiver. Als dieser dann noch einen weiteren Hausmitbewohner im Treppenhaus erblickte, drohte die Lage zu eskalieren, worauf der Störer in Gewahrsam genommen wurde. Auf dem Weg zum Revier beleidigte er zudem mehrmals einen Polizeibeamten. Er sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige entgegen. Die Nacht verbrachte er in einer Ausnüchterungszelle.

Hechingen (ZAK): Brand von zwei Lagerhallen

In Hechingen-Beuren ist es am Samstagmorgen zu einem Brand von zwei Lagerhallen gekommen. Nach einem Zeugenhinweis rückten kurz vor 07:00 Uhr, Streifenfahrzeuge des Polizeireviers Hechingen und zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hechingen und Beuren in die "Grundwiese" aus. Bei deren Eintreffen standen die beiden aneinander gebauten Lagerhallen bereits lichterloh in Flammen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand bei den völlig abgebrannten Lagerhallen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 50.000,- Euro. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen und die Spurensicherung vor Ort übernommen. Zur Brandbekämpfung waren 43 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hechingen und Beuren mit 10 Einsatzfahrzeugen, sowie drei Rettungssanitäter im Einsatz.

Balingen (ZAK): Bäume in Brand geraten

Aufmerksamen Spaziergängern ist es zu verdanken, dass am Freitagmorgen gegen 10:45 Uhr bei einem Brand in einem Waldgebiet, Gewand Zeitental, nichts Schlimmeres passiert ist. Durch die verständigte Feuerwehr Frommern, die mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der kleine Brand schnell gelöscht werden. Vermutlich durch ein unzulässiges nicht ganz gelöschtes Lagerfeuer gerieten zwei 2 Bäume in Brand, welche nach Abschluss der Löscharbeiten gefällt werden mussten. Ein Sachschaden lässt sich nicht beziffern.

Burladingen (ZAK): Pkw in Vollbrand

Vermutlich ein technischer Defekt ist die Ursache für einen Fahrzeugbrand in Burladingen-Gauselfingen. Ein 32-jährigerPkw-Lenker befuhr gegen 12.00 Uhr mit seinem BMW die Bundesstraße 32, als sein Fahrzeug plötzlich Feuer fing. Glücklicherweise gelang es ihm noch seinen Pkw auf einem Parkplatz abzustellen und diesen unverletzt zu verlassen. Löschversuche mit dem mitgeführten Handfeuerlöscher schlugen fehl, so dass die Feuerwehr Burladingen mit den Abteilungen Stadtmitte und Gauselfingen mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausrücken und das Fahrzeug löschen musste. An dem BMW entstand Totalschaden im Höhe von circa 5000,- EUR.

