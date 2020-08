POL-LB: Böblingen: 12-Jähriger bei Unfall schwer verletzt, Schlägerei am Langen See, 16-jährige Mädchen auf Diebestour im Einkaufszentrum

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen-Dagersheim: 12-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 12 Jahre alter Radfahrer am Dienstagnachmittag nach einem Unfall in Dagersheim vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 69 Jahre alter Smart-Fahrer war gegen 16.30 Uhr in der Böblinger Straße in Richtung Böblingen unterwegs. In etwa auf Höhe des Talblickwegs wollte der 12-Jährige die Böblinger Straße in Richtung des Talblickwegs queren. Mutmaßlich achtete er hierbei nicht auf den Verkehr, sondern fuhr unvermittelt auf die Fahrbahn. Der 69-Jährige versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang ihm jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Böblingen: Schlägerei am Langen See

Am Mittwoch gegen 01.40 Uhr kam es am Langen See in Böblingen zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen junger Leute. Zwei 18- und 19-Jährige stießen zunächst im Bereich der Treppen auf eine Gruppe bestehend aus einem 17-Jährigen, der in Begleitung zweier 17-jähriger Mädchen und einer 18 Jahre alten Frau war. Die beiden Parteien gerieten in einen Streit. Sie beleidigten sich gegenseitig und der 19-Jährige schubste eine der beiden 17-Jährigen auch. Nachdem die beiden Gruppen wieder verschiedener Wege gegangen waren, kam es am Spielplatz zu einer erneuten Konfrontation. Der 19-Jährige schlug nun die zweite 17 Jahre alte Teenagerin ins Gesicht, worauf der 17-Jahre alte Begleiter diesen mit einer abgeschlagenen Glasflasche bedrohte. Der 19-Jährige reagierte hierauf mit zwei Faustschlägen, die sein Gegenüber zu Boden streckten. Als ihm das 17 Jahre alte Mädchen zur Hilfe eilte und den 19-Jährigen von dem am Boden liegenden Jugendlichen wegschubste, trat dieser sie so heftig, dass auch sie zu Boden ging. Dort trat er weiter auf sie ein. Die zweite 17-Jährige alarmierte nun die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Böblingen vor Ort eintrafen, verhielten sich alle Beteiligten kooperativ. Ein Rettungswagen wurde zur Versorgung der Verletzten hinzugezogen. Alle sechs Personen waren mehr oder weniger stark alkoholisiert. Es werden nun Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung gefühlt.

Böblingen: 16-jährige Mädchen auf Diebestour in Einkaufszentrum

Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro entdeckten Beamte des Polizeireviers Böblingen bei zwei 16-Jährigen am Dienstag in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen. Der Ladendetektiv eines Drogeriemarkts hatte die Polizei gegen 16.30 Uhr verständigt, nachdem er die beiden Mädchen bei einem Diebstahl beobachtet und anschließend festgehalten hatte. In einer Tüte fanden die Beamten schließlich Getränke sowie Kosmetikartikel und Druckerzubehör fest, die aus dem Drogeriemarkt stammten. Allerdings entdeckten sie noch einiges mehr. Die Tatverdächtigen hatten darüber hinaus vermeintliches Diebesgut aus einem Lebensmittelmarkt, zwei Modegeschäften und einem Non-Food-Geschäft dabei, die sich alle ebenfalls in dem Einkaufszentrum befinden. Es handelt sich um Gewürze, Getränke, Kleidung, Malzubehör, ein Federmäppchen sowie Ohrstöpsel. Die Ermittlungen dauern.

