POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 30-Jähriger nach gewerbsmäßigem Diebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls haben sich ein 30-jähriger Deutsch-Marokkaner und sein 20-jähriger deutscher Komplize zu verantworten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge entwendeten sie zwischen dem 24. Juni und dem 1. Juli 2020 aus einem Elektronik-Fachmarkt im Einkaufszentrum an der Heinkelstraße mindestens zehn Laptops im Gesamtwert von über 8.000 Euro. Auf die Spur der Tatverdächtigen waren die Ermittler gekommen, nachdem der 20-Jährige am 3. Juli vom Ladendetektiv des Marktes auf frischer Tat beim Diebstahl betroffen worden war. Bei seiner Vernehmung räumte er zusammen mit dem 30-Jährigen verübte Diebstähle ein. Dieser soll ihn zu weiteren Diebstählen aufgefordert und für den Fall einer Aussage gegen ihn auch bedroht haben. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen führten zur Identifizierung des unter falschem Namen agierenden 30-Jährigen und schließlich zu seiner Festnahme am 10. August. Nach Auswertung von Videoaufnahmen aus Überwachungskameras des betroffenen Marktes geht die Polizei derzeit davon aus, dass der 30-Jährige in mehreren Fällen weitere Notebooks und Kameras im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen haben könnte. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 30-Jährige am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den gegen ihn beantragten Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

