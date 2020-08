Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Senior erkennt Diebstahlsversuch gerade noch rechtzeitig; BAB 8, Sindelfingen und Aichelberg: Mann nutzt illegal Blaulicht

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Senior erkennt Diebstahlsversuch gerade noch rechtzeitig

Ein 81-jähriger Radfahrer wurden am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf der Maichinger Straße in Sindelfingen aus einem Pkw heraus von einem Mann angesprochen und nach dem Weg zu einem bestimmten Krankenhaus gefragt. Der Mann sei daraufhin mit einer Landkarte in den Händen ausgestiegen und wollte sich die Fahrtroute von dem 81-Jährigen erklären lassen. Im weiteren Verlauf bemerkte der Senior, dass die Beifahrerin ebenfalls ausgestiegen war und sich von hinten an seiner Halskette zu schaffen machte und außerdem versuchte, an seine Geldbörse zu gelangen. Daraufhin entgegnete der 81-Jährige den beiden unbekannten Personen, dass sie ihn in Ruhe lassen sollten. Die beiden stiegen sodann wieder in ihre silberne Limousine ein, an die Kennzeichen angebracht waren, die mit einem "G" beginnen, und fuhren davon. Der Mann soll korpulent, etwa 170 cm groß sowie zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Er trug ein blaues T-Shirt. Die Frau soll ebenfalls korpulent, etwa 160 cm groß und schwarzhaarig sein. Zeugen des Vorfalls und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

BAB 8, Sindelfingen und Aichelberg: Mann nutzt illegal Blaulicht

Ein 39-Jähriger BMW-Fahrer hat am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 von München in Richtung Stuttgart auf Gemarkung Aichelberg vermutlich versucht, sich mit einem illegal verwendeten Blaulicht sowie unter Nutzung der Lichthupe freie Bahn zu schaffen. Einem anderen Verkehrsteilnehmer fiel dies auf und er alarmierte die Polizei. Diese konnte den BMW nach kurzer Fahndung auf der A 8 auf Gemarkung Sindelfingen stoppen und kontrollieren. Eine Blaulichtleiste wurde hierbei aufgefunden. Der Fahrer des BMW wird sich nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten müssen. Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

