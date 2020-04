Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hetzerath (ots)

Am Dienstag, den 07.04.2020, 11:20 Uhr befuhr eine 23jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die K 39 von Naurath kommend in Richtung Hetzerath. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Die junge Fahrerin wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell