Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: schwer verletzter Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Transporter

Stadtkyll (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------

Prüm, 07. April 2020 ------------------------------------------------------------

Am Montag dem 06.04.2020 ereignete sich zwischen 10:15 Uhr und 10:20 Uhr in Stadtkyll in der Schwammertstraße ein Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer überholte einen dunklen Mercedes, der hinter einem Transporter der Deutschen Post fuhr. Der Transporter wollte zeitgleich nach links in die Lindenstraße abbiegen. Es kam zur Kollision zwischen dem Transporter der Post und dem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Die Polizeiinspektion Prüm bitte um Ihre Mithilfe. Wenn Sie Angaben zu dem Unfallhergang machen können oder Hinweise zu dem Mercedes machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell