Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN) Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten (07.12.2020)

Rielasingen-WorblingenRielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag gegen 02.15 Uhr versucht in der Niedergasse in Rielasingen einen in einer Bank-Filiale befindlichen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Hierdurch geriet die Elektrik des Automaten in Brand, wodurch ein Alarm ausgelöst wurde und der Unbekannte unter Zurücklassen seiner Gerätschaften flüchtete. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Rielasingen-Worblingen gelöscht. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder bereits Tage zuvor Ungewöhnliches aufgefallen ist, sich unter Tel. 0742 477-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle, zu melden.

