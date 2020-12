Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrer eines weißen BMWs streift geparkten Peugeot in der Walter-Rathenau-Straße und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise (07.12.2020)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines nach Zeugenaussagen weißen 1er BMWs hat am Montagmorgen, kurz nach 07.30 Uhr, einen in der Walter-Rathenau-Straße vor Anwesen Nummer 34 geparkten Peugeot 206 gestreift und so den Außenspiegel des Wagens beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der derzeit noch Unbekannte davon. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um weitere Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher.

