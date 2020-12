Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Konstanz) Unfallflucht - Zeugen gesucht (06.12.2020)

TrossingenTrossingen (ots)

Der Fahrer eines Kleinwagens ist am Sonntag, gegen 22.15 Uhr, in der Karpfenstraße Ecke Egartenstraße gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und hat hierbei Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer davon. Ein Zeuge beobachtete das Auto aus Richtung Egartenstraße kommend. Der Wagen - ein Kleinwagen ähnlich einem Fiat 500 - geriet dann beim Abbiegen in die Karpfenstraße ins Schleudern und prallte gegen den Stromkasten. Der Fahrer soll danach ohne auszusteigen weitergefahren sein. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

