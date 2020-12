Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kolbingen - Bärenthal/Landkreis Tuttlingen) Lkw kommt von der Fahrbahn ab (07.12.2020)

K 5925 / KolbingenK 5925 / Kolbingen (ots)

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Montag, gegen 3 Uhr, auf der Kreisstraße 5925 ereignet hat. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf der Kreisstraße von Kolbingen kommend in Richtung Bärenthal. Hierbei geriet der Fahrer mit seinem 26-Tonner auf der winterglatten und nicht geräumten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite. Leicht verletzt begab sich der 42-Jährige in ein Krankenhaus. Während der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell