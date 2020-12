Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen und Deißlingen) Dieselkraftstoff aus abgestellten Lastwagen abgepumpt (04. - 06.12.2020)

VS-Villingen und Deißlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis/Landkreis RottweilVS-Villingen und Deißlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis/Landkreis Rottweil (ots)

Gleich aus zwei abgestellten Lastwagen - nahe einer Tankstelle an der Querspange zwischen Villingen und Schwenningen und in der Feldbergstraße von Deißlingen - haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen Dieselkraftstoff abgepumpt und entwendet. An dem Lastwagen an der Querspange Villingen machten sich die Täter zwischen Donnerstag und Freitag zu schaffen und erbeuteten dabei rund 200 Liter Kraftstoff. Rund 1000 Liter Diesel entwendeten Unbekannte über das vergangene Wochenende durch das Abpumpen aus dem in der Feldbergstraße von Deißlingen abgestellten Lastwagen. Für den Abtransport des entwendeten Kraftstoffs müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug oder auch einen Anhänger benutzt haben. Hinweise zu den beiden beschriebenen Sachverhalten nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0), die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) oder auch die Polizei in Rottweil (0741 477-0) entgegen.

