Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Lkrs. KN) Von schneeglatter Fahrbahn abgekommen (06.12.2020)

HohenfelsHohenfels (ots)

Bei einem Unfall der sich am Sonntagabend auf der K 6175 in Fahrtrichtung Liggersdorf ereignete, wurden die PKW-Fahrerin und ihr 11-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10 000,- Euro. Die Fahrzeugführerin verlor auf der schneeglatten Fahrbahn beim Befahren einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug. Infolge dessen kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr rechtseitig eine Böschung hinunter. Dort prallte sie frontal gegen einen Baum. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der PKW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

