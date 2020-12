Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra) Ungebetener Besuch im Firmengebäude 7.12.20

Rottweil-Neufra (ots)

Einen ungebetenen Eindringling in eine Neufraer Firma sucht die Polizei Rottweil. Dieser gelangte in das Büro der Firma in der Spaichinger Straße, wo er in der Nacht zum Montag vermutlich nach Bargeld suchte. An der Bürotür sicherte die Polizei Spuren eines Hebelwerkzeugs. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Am Gebäude entstand durch den Einbruch ein geringer Schaden. Hinweise nimmt die Polizei Rottweil unter 0741/477-0 entgegen.

