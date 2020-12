Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehreinsatz nach Brand eines abgemeldeten Autos auf einem Grundstück in der Peterzeller Straße (06.12.2020)

VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-KreisVS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Nach einem Brand eines abgemeldeten Autos ist es am Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz auf einem Grundstück in der Peterzeller Straße gekommen. Vermutlich hatte ein technischer Defekt am Kabelbaum eines zur Reparatur abgestellten und nicht mehr zum Straßenverkehr zugelassenen Renaults im Bereich des Armaturenbrettes gegen 17.45 Uhr zu dem Brand geführt. Die anrückende Feuerwehr Villingen brachte den Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle, konnte jedoch nicht verhindern, dass an dem schon älteren Auto Totalschaden entstand. Personen kamen nicht zu Schaden.

