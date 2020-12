Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Geparktes Auto am Riettor zerkratzt

VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-KreisVS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Den Fahrzeuglack eines geparkten BMW´s zerkratzt und so mehrere hundert Euro Sachschaden an dem Wagen angerichtet hat ein unbekannter Täter am Samstag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und etwa 18 Uhr, in unmittelbarer Nähe des Riettors. Für die Tat verwendete der Unbekannte einen spitzen Gegenstand. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

