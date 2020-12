Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Deisslingen (Lkrs. Rottweil) - Reifen zerstochen - Zeugen gesucht (05.12.)

DeisslingenDeisslingen (ots)

Ein Fall von Sachbeschädigung vermeldet die Polizei aus Deisslingen. Am Samstagabend um 19.50 Uhr wurden an einem in der Ostlandstraße abgestellten BMW drei Reifen zerstochen. Der Geschädigte wurde durch ein verdächtiges Geräusch aufmerksam weshalb er zum Fenster hinaussah und zwei männliche Personen feststellte, die mit einem spitzen Gegenstand die Reifen an seinem Auto zerstachen. Auf Ansprache flüchteten die Personen unerkannt in unbekannte Richtung. Durch die Tat entstand dem Geschädigten ein Schaden von ca. 600 Euro. Hinweise die zur Aufklärung der Tat führen, nimmt das Polizeirevier in Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-410 entgegen (AM).

