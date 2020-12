Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen/Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) - Auf gerader Strecke gegen Baum geprallt (05.12.)

VS-Villingen-MönchweilerVS-Villingen-Mönchweiler (ots)

Am Samstagabend um 21.21 Uhr hat sich auf der Landstraße 181 zwischen Villingen und Mönchweiler ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet. Eine 39-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Landstraße von Villingen in Richtung Mönchweiler als sie aus unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Am Fahrzeug lösten die Airbags aus. Da die Fahrzeuglenkerin und ihre drei Kinder im Alter von 8, 11 und 13 Jahren angeschnallt waren, zogen sie sich durch den Aufprall nur leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst, welcher mit mehreren Einsatzfahrzeugen und einem Notarzt vor Ort war, zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 EUR. Weshalb die 39-Jährige ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs von der Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Villingen unter der Rufnummer 07721/6010 entgegen (AM).

