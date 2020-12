Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Kreis Konstanz) Versuchter Telefon-Betrug (04.12.2020)

SingenSingen (ots)

Ein Betrüger hat am Freitag gegen 10.30 Uhr versucht, am Telefon eine ältere Frau reinzulegen. Ein Unbekannter rief eine 75-Jährige an und gab sich als "David Huber" von der Sparda-Bank aus. Er behauptete, dass angeblich missbräuchlich auf das Konto der Frau zugegriffen worden sei und versuchte, die Kontodaten von der Dame zu erfragen. Die Angerufene gab die Daten jedoch nicht heraus, so dass kein Vermögensschaden entstand.

Immer wieder versuchen Betrüger, mit fadenscheinigen Behauptungen am Telefon an Kontodaten zu gelangen oder ihre zumeist älteren "Opfer" zur Herausgabe von Geld oder anderen Vermögenswerten zu bewegen. Tipps und Tricks, wie man sich gegen diese perfiden Betrugsmaschen schützt, gibt es auf den Seiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

