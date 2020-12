Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet (02.12.2020)

SchwenningenSchwenningen (ots)

Am Mittwoch gegen 07.00 Uhr ist es auf der Einmündung der Mühlbachstraße zur Auffahrt der Bundesstraße 27 zu einem Unfall gekommen. Ein 20-jähriger VW Up Fahrer fuhr auf der Mühlbachstraße in Richtung Schwenningen und wollte nach links auf die Auffahrt zur B 27 abbiegen. Ein 61-jähriger Mazda 5-Fahrer bog gleichzeitig, von der B 27 kommend, nach links ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten VW und kollidierte mit diesem. Der 20-jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Klinikum eingeliefert. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am Fahrzeug des Unfallverursachers in Höhe von rund 1.500 Euro.

