POL-RE: Recklinghausen: Seniorin beim Überqueren der Straße erfasst

Bei einem Verkehrsunfall auf der Merveldtstraße ist heute eine 82-jährige Frau aus Recklinghausen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Seniorin kurz vor der Horsthauser Straße die Fahrbahn überqueren. Dabei schob sie ihr Fahrrad neben sich her. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Datteln, die in Richtung Marienstraße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Seniorin stürzte und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Bei dem Unfall enstand rund 550 Euro Sachschaden.

