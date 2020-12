POL-RE: Bottrop: Mutmaßliche Taschendiebin in U-Haft

Polizeipräsidium Recklinghausen

Nachdem am Montag eine mutmaßliche Taschendiebin festgenommen wurde, die in Bottrop eine Geldbörse gestohlen haben soll, ist die tatverdächtige Frau jetzt in Untersuchungshaft. Die 40-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde noch am Dienstag dem Haftrichter am Amtsgericht Bottrop vorgeführt. Die Frau war in der Vergangenheit schon mehrfach und landesweit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die (Ursprungs-)Pressemeldung zur Festnahme der mutmaßlichen Taschendiebin und Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen kann, können Sie hier nachlesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4778776

