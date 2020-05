Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfallflucht - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, 26. Mai 2020, im Kreuzungsbereich von Festweg, Erlenkamp und Backskamp in Ückendorf. Ein 17-jähriger Gelsenkirchener bog gegen 17.55 Uhr mit einem Mietwagen vom Erlenkamp in den Festweg ein und kollidierte mit dem Wagen eines 53-jährigen Gelsenkircheners, der auf dem Festweg in östliche Richtung unterwegs war. Der 17-jährige entfernte sich vor Eintreffen der Polizei zu Fuß von der Unfallstelle. Durch polizeiliche Ermittlungen im Anschluss an die Unfallaufnahme konnte der 17-Jährige als Fahrzeugführer identifiziert werden. Er ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein 20-jähriger Gelsenkirchener meldete sich während der Unfallaufnahme telefonisch bei der Polizei. Der 20-Jährige hatte den unfallbeteiligten Mietwagen bei einer Verleihfirma gemietet und wollte nun dessen Diebstahl bei der Polizei anzeigen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten den Mietwagen sicher. Den 17-jährigen Gelsenkirchener erwartet ein Strafverfahren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

